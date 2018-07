Jonge vrouw zonder rijbewijs 'wil ook eens rijden' en slaat over de kop

Een 19-jarige Poolse vrouw is gisteravond in Sprang-Capelle met een auto over de kop geslagen. Ze had geen rijbewijs, maar had volgens Omroep Brabant tegen omstanders gezegd dat ze ook weleens wilde rijden. Toen ze wilde remmen, drukte ze op het gaspedaal. De auto botste tegen een muurtje langs de berm, schoot omhoog en kwam ondersteboven op de weg terecht.

De vrouw wilde in eerste instantie niet met de politie praten. Een blaastest wees uit dat ze twee keer zoveel gedronken had als is toegestaan.

De vrouw kreeg een proces-verbaal.