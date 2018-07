Eerste dag Vierdaagsefeesten drukker dan ooit

De eerste dag van de Vierdaagsefeesten was het drukker dan ooit. Volgens de organisatie kwamen er gisteren zo'n 215.000 bezoekers naar de feesten rond de Nijmeegse Vierdaagse. Vorig jaar waren dat er 10.000 minder.

In andere jaren kwam het feest pas in de loop van de avond op gang. "Nu kon je 's middags al over de hoofden lopen", zegt Suzanne Kuijpers van de organisatie tegen Omroep Gelderland. Ook 's avonds was het op veel locaties in Nijmegen druk.

De feesten duren nog tot vrijdagavond, de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. "De weersvoorspellingen zijn goed, dus we zouden best weleens op een recordaantal bezoekers kunnen uitkomen." Vorig jaar kwamen er meer dan 1,5 miljoen bezoekers in een week tijd.

Schatting

De organisatie van de Vierdaagsefeesten krijgt dagelijks cijfers over het aantal bezoekers van de politie. De politie schat het aantal bezoekers op basis van camerabeelden.

De 102de editie van de Vierdaagse begint dinsdag en duurt tot en met vrijdag 20 juli. Het belooft erg warm te worden. Morgen, als de deelnemers hun startbewijs kunnen ophalen op de Wedren, wordt het 30 graden. De dagen erna is het iets minder warm. Maar ideaal wandelweer is het pas bij zo'n 20 graden.