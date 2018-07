Relatieve rust na zware gevechten aan Gaza-grens

Aan de grens tussen Israël en Gaza is na de zware beschietingen van gisteren de relatieve rust teruggekeerd. Het Israëlische leger heeft bewoners van het grensgebied laten weten dat ze weer naar buiten kunnen.

De mededeling kan erop wijzen dat Israël akkoord is gegaan met een wapenstilstand, die volgens Hamas en Islamitische Jihad is overeengekomen na Egyptische bemiddeling.

Boodschap

Of er ook echt een akkoord is, blijft onduidelijk. De Israëlische premier Netanyahu spreekt tegen dat er afspraken zijn over een staakt-het-vuren waarbij Hamas en Islamitische Jihad geleidelijk stoppen met het gebruik van brandende vliegers en ballonnen, zoals zijzelf beweren. "Wij accepteren geen enkele aanval en daar zullen we ook naar handelen", zegt Netanyahu.

"Het Israëlische leger heeft Hamas de grootste klap sinds de oorlog van 2014 uitgedeeld. Ik hoop dat ze de boodschap begrepen hebben. Zo niet, dan zullen de aanvallen later worden hervat", zei Netanyahu.

Ondanks de relatieve rust waren er na middernacht nog enkele beschietingen vanuit de Gazastrook. In een huis in Gaza-stad kwamen een 35-jarige man en zijn 13-jarige zoon om het leven toen opgeslagen explosieven ontploften, maar dit incident was niet het gevolg van een Israëlische luchtaanval.

Verwoest

Volgens het Israëlische leger waren de luchtaanvallen van gisteren een antwoord op de aanhoudende raketaanvallen en andere beschietingen, en op de aanvallen met brandende ballonnen en vliegers vanuit de Gazastrook. Bij de luchtaanvallen werden trainingskampen, tunnels, munitiefabrieken en andere locaties van Hamas verwoest.

Twee Palestijnse tieners kwamen om toen bij een Israëlische luchtaanval een leeg gebouw van vijf verdiepingen met de grond gelijk werd gemaakt. Volgens Israël werd het gebouw door Hamas gebruikt om het voeren van een stadsoorlog te trainen.

Bij aanvallen van Hamas raakten gisteren vier Israëlische burgers gewond.