Aardverschuivingen en overstromingen teisteren China na zware regenval

Na Japan en Taiwan worden nu ook delen van China geteisterd door hevige regenval. Meerdere gebieden in het land zijn ondergelopen waardoor de infrastructuur plat ligt. Duizenden mensen zijn inmiddels geƫvacueerd.

Volgens de staatsmedia zijn 241 rivieren in 24 provincies buiten hun oevers getreden door de regen. Vooral de provincie Sichuan in het midden van China is hard getroffen. Veel huizen staan onder water, bruggen en wegen zijn weggespoeld en landbouwgrond staan blank. Aardverschuivingen hebben wegen en een treinrails geblokkeerd.

