Britse staatssecretaris treedt af om seks-tekstberichten

De Britse staatssecretaris voor het kleinbedrijf, Andrew Griffiths, heeft ontslag genomen na onthullingen over seksueel getinte tekstberichten. In drie weken tijd stuurde hij via WhatsApp, Snapchat en andere sociale media meer dan 2000 berichtjes aan twee serveersters, schrijft The Sunday Mirror, die verscheidene van die berichtjes heeft gepubliceerd.

In een verklaring in de krant schrijft Griffith dat hij zich diep schaamt voor zijn gedrag, dat zijn vrouw en familie "veel verdriet" heeft gedaan. Ook biedt hij excuses aan omdat hij premier May in verlegenheid heeft gebracht en zegt hij dat hij hulp zal zoeken.

De 47-jarige Griffith, die van 2004 tot 2006 persoonlijk voorlichter was van May, was net vader geworden. Saillant is ook dat hij een campagne heeft opgezet voor meer vrouwen in de politiek en dat hij bedrijven aansprak op het ontbreken van vrouwen in de top.

Pikante video

De serveerster Imogen Treharne (28) vertelt in The Sunday Mirror dat Griffith haar en een collega 700 pond gaf en aanbood een flat te huren voor seks. Volgens Treharne benaderde hij hen voor het eerst nadat ze "een pikante video" had geplaatst. Hij schreef dat hij dacht dat de video speciaal voor hem bedoeld was.

Vervolgens bombardeerde hij Theharne en haar collega dagelijks met tientallen tekstberichten, die volgens de serveerster "smerig" en "walgelijk" waren. Hij noemde zichzelf "Daddy" en sprak de vrouwen aan als "Daddy's girls". Hij beloofde geld voor pikante foto's, probeerde seksafspraken met de vrouwen te maken en beschreef "perverse en ruige seks" die hij met andere vrouwen zou hebben gehad.

Ook schepte hij op over zijn machtige positie in de politiek. In een van zijn tekstberichten schreef hij dat hij aan de vrouwen dacht terwijl hij met prins Charles champagne dronk in Buckingham Palace.