Minder klimmers mogen Mont Blanc op vanwege overbelaste refuge

Autoriteiten in de Franse Alpen hebben een beperking ingesteld voor het aantal klimmers dat de komende dagen de Mont Blanc op mag. De reden is de drukte op de meest gebruikte route naar de top, de Goûter-route, en met name in de schuil- overnachtingsplek, de Refuge du Goûter.

Het futuristische bouwwerk dat boven op een bergkam staat, biedt plaats aan maximaal 120 klimmers. Dat aantal wordt geregeld overschreden en dat brengt veiligheidsrisico's met zich mee, zeggen de autoriteiten in de Haute-Savoie.