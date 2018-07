Geen nieuw wereldrecord elektrisch rijden, 'wel meer bewustwording'

Een parade van voertuigen in Friesland heeft vandaag niet het wereldrecord elektrisch rijden verbroken. Het was de grote finale van de Elfwegentocht, waarin iedereen in Friesland werd opgeroepen om twee weken 'fossielvrij' te reizen.

Om een nieuw record neer te zetten, moesten er 505 elektrische auto's meedoen. Het werden er 'slechts' 378. Tsjeard Hofstra, projectleider Elfwegentocht, is er niet rouwig om: "De recordpoging was niet het belangrijkste. Het belangrijkste is juist om de hele provincie te bereiken en om de mensen te laten zien dat het anders kan."