Natuurbeschermers verrast door wederopstanding grote vuurvlinder

Het gaat wonderbaarlijk goed met de zeldzame grote vuurvlinder in Nederland. In het Friese natuurgebied de Brandemeer, tussen Wolvega en het Tjeukemeer, vliegt het beestje op dit moment in groten getale rond.

Dat is opmerkelijk, want eind vorig jaar leek het over en uit voor de grote vuurvlinder in de regio. De Vlinderstichting sloeg alarm omdat een aannemer de sloten in de Brandemeer veel te rigoureus had schoongemaakt.

De aannemer had alle waterplanten uit de sloot weggeschraapt; inclusief de rupsen van de beschermde vlinder die daarin overwinterden. De stichting vreesde dat bijna negentig procent van de eitjes was verdwenen.

Robuuster dan gedacht

Niets is minder waar. "De grote vuurvlinder, een zeldzame dagvlinder van laagveenmoerassen, blijkt robuuster dan gedacht", laat de Vlinderstichting weten. Er zijn veel vlinders en zelfs meer eitjes dan vorig jaar. Dat het uiteindelijk enorm meevalt, is volgens Omrop Fryslân niet goed te verklaren. Het kan zijn dat er in de sloten jonge planten zijn opgekomen waar de vlinder de eitjes op kon afzetten. Het kan ook zijn dat er in de omgeving van de sloot voldoende rupsen hebben overleefd.

Een derde mogelijkheid, aldus de Vlinderstichting, is dat een klein aantal vuurvlinders door het goede vlinderweer van de afgelopen weken, zeer goed heeft gevlogen en veel eitjes kwijt kon.

Grote opluchting

Niet alleen voor de Vlinderstichting, ook voor Staatsbosbeheer is dit "een grote opluchting", aldus de website Nature Today. Staatsbosbeheer deed de afgelopen jaren zijn best om in de Brandemeer een fijn leefgebied te creëren voor de grote vuurvlinder en andere moerasbewoners zoals de roerdomp, de otter en witsnuitlibellen.