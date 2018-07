Regenboogvlag in top bij 350 horecazaken in Amsterdam

Bij ongeveer 350 horecazaken in Amsterdam gaat vandaag de regenboogvlag uit. Kroegen, maar ook de A'DAM toren, Paradiso en de Melkweg hullen de gevel in de kleuren van de regenboog of hangen de vlag in top. De vlag is een statement van de Amsterdamse horeca tegen het geweld en de onverdraagzaamheid waar de lhbti-gemeenschap te maken heeft.

Initiatiefnemer Donnie Bergsma, werkzaam in de homohoreca, maakte zelf mee hoe een mishandelde dragqueen een bar binnen rende. "Zij was in elkaar geslagen door drie jongens, wat ik heel erg vond. Mensen keken ernaar, maar deden eigenlijk niks. Ze werd uitgelachen. Ze kreeg het gevoel dat het haar schuld was, en dat raakte me heel erg", vertelt hij bij AT5.

Ik heb vaak het gevoel: nobody cares

Mede-organisator Diva Mayday is bevriend met de Amsterdamse dragqueen Monique de la Fressange. Zij stond onlangs op een taxi te wachten toen drie mannen haar aanvielen. Ze liep blauwe plekken en een gekneusde neus op. Eerder had Mayday de Amsterdamse gemeenteraad op het anti-homogeweld in de stad gewezen.