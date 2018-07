Hoe een 'romantisch' verhaal op Twitter ontaardde in een privacyschandaal

En dat heeft de vrouw niets goeds opgeleverd. "Ik heb niet gevraagd om al die aandacht", schrijft de vrouw in een verklaring. "#PlaneBae is geen romantisch verhaal, het is een online waarschuwing over privacy, identiteit, ethiek en toestemming."

De vrouw is beledigd, lastiggevallen, uitgescholden en al haar persoonlijke informatie is op straat terechtgekomen. Ze heeft al haar socialemedia-accounts verwijderd.

Blair heeft haar excuses aangeboden. "Toen ik dit maakte was ik blij en heel enthousiast. Daardoor kon ik niet de potentiƫle gevolgen van mijn actie inzien", schrijft ze op Twitter. Het Twitter-draadje heeft ze offline gehaald.