Geen paniek mensen, het mooie weer raakt echt niet op

Is de zomer nu op? Of: verregent mijn vakantie op de camping?

De weerredactie van de NOS krijgt veel vragen van mensen die zich zorgen maken over het weer tijdens hun zomervakantie. De gedachte bij een hoop mensen is dat ze op vakantie in Europa of in eigen land te maken krijgen met slecht weer, omdat het al zo lang mooi, zonnig en warm is. "Zoveel geluk met het weer kunnen we toch haast niet hebben?"

Weerman Peter Kuipers Munneke legt uit hoe het zit.