'Arrestatie in moordzaak filmeditor Wouter van Luijn in Mallorca'

Op Mallorca is een man gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van filmeditor Wouter van Luijn, meldt de lokale krant Ultima Hora. De 34-jarige man overleed gisteren nadat hij was aangevallen door een groep van vier of vijf jongeren.

Van Luijn werd gisterochtend om 05.00 uur zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man die hem bracht, zei dat hij hem langs de kant van de weg had gevonden. Hij is aangehouden, omdat hij tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. De vier of vijf andere verdachten zijn nog niet gearresteerd.

Beruchte krottenwijk

Het lichaam van Van Luijn werd bij Son Banya gevonden, een beruchte krottenwijk. "Deze wijk staat ook wel bekend als de drugssupermarkt", zegt correspondent Edwin Winkels. "Je wil er ook overdag niet komen. Het ligt heel afgelegen achter het vliegveld. Zelfs de politie probeert hier zo min mogelijk te komen. Alle drugsmaffia zit daar."

De krottenwijk heeft al jaren een slechte reputatie. "Er wordt gehandeld en mensen gaan erheen om drugs te gebruiken. De overheid wilde toevallig deze maand de wijk gaan ontruimen."

Het is onbekend waarom Van Luijn om 05.00 uur 's ochtends in de wijk was. Hij was samen met zijn vader op vakantie. Zijn hotel ligt op ongeveer 20 minuten rijden, vertelt Winkels. Volgens lokale media is hij samen met de gearresteerde man in een huurauto naar de plek gereden en ontstond daar ruzie.

Filmwereld geschokt

De Amsterdammer Van Luijn werd bekend door zijn montage van tientallen films, waaronder Aanmodderfakker uit 2014 en Brasserie Valentijn uit 2016. Hij kreeg een nominatie voor een Gouden Kalf voor Wolf. De filmwereld is geschokt door zijn dood. Gisteren reageerden onder anderen actrice Katja Schuurman en cabaretier Tijl Beckand op sociale media.