Nancy Sinatra (101), eerste vrouw van Frank Sinatra overleden

Nancy Sinatra, de eerste vrouw van zanger en acteur Frank Sinatra, is overleden op 101-jarige leeftijd. Haar dochter Nancy jr. meldt op internet dat haar moeder vannacht vreedzaam is heengegaan. "Ze was een zegen en het licht in mijn leven", schrijft ze op Twitter.

Nancy Barbato was de jeugdliefde van Frank Sinatra en ze kenden elkaar al sinds ze tieners waren. De twee gingen voor het eerst samenwonen in een klein appartement in Jersey. Het was nog voordat Franks carrière tot bloei kwam. Frank moest nog parttime in de bediening werken om de eindjes aan elkaar te knopen, en Nancy werkte als secretaresse.

In 1939 trouwde ze met Frank en ze kregen samen drie kinderen: Nancy jr., Frank jr. en Christina.

Scheiding

Een aantal jaren later, toen Frank beroemd werd, verhuisden de twee naar Hollywood. Al snel werd bekend dat Frank Sinatra regelmatig vreemdging, tot groot verdriet van Nancy. Het huwelijk liep uiteindelijk in 1951 op de klippen.

Later zou Frank Sinatra nog drie keer hertrouwen, eerst met de actrices Ava Gardner (1951-1957) en Mia Farrow (1966-1968). En tot aan zijn dood in 1998 was hij met zijn laatste vrouw Barbara Blakeley.