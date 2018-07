Verwarring aan buitenlandse pomp over brandstof verleden tijd

Tanken in het buitenland. Sommige vakantiegangers breekt het angstzweet uit: vreemde namen en ook een steeds grotere keuze in brandstoffen. Welke moet je hebben? Binnenkort moet dat in één oogopslag duidelijk zijn. Ieder tankstation in bijna heel Europa gaat dezelfde symbolen gebruiken voor de verschillende soorten brandstof die er zijn.

"Je ziet een groeiend aantal variaties in gemengde brandstoffen, bijvoorbeeld benzine waar in verschillende hoeveelheden biobrandstoffen aan zijn toegevoegd", zegt Erik de Vries van Nove, brancheorganisatie voor de brandstofhandel. "Dat komt doordat de Europese Unie en nationale overheden willen dat we milieuvriendelijker gaan tanken. In Duitsland bijvoorbeeld hebben ze al veel varianten. Dat kan weleens tot verwarring leiden."

Daarom heeft de Europese Commissie samen met consumentenorganisaties en de branche besloten om uniforme symbolen voor brandstof in te voeren. Op 12 oktober moeten op alle pompen en vulpistolen in de EU plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Macedonië, Servië, Zwitserland en Turkije dezelfde stickers zitten.

150.000 stickers

In Nederland gaat het om zo'n 150.00 stickers voor ruim 4000 tankstations. Pompstationhouder Ewout Klok uit Hoogeveen haalt er de schouders een beetje bij op. "Het kan voor de consument wat gemakkelijker zijn in het buitenland, maar dat zijn maar paar weekjes per jaar. Voor ons is het gelukkig geen grote operatie. Dus prima zo", zegt Klok die ook voorzitter is van BETA, de branchevereniging van onafhankelijke pomphouders.

In sommige landen hebben pompstationhouders de symbolen al aangebracht op hun pompen. "In Duitsland, België en Frankrijk kun je ze al tegenkomen", zegt De Vries. "Maar het zal er ook nog in letters op staan. Nieuwe auto's krijgen aan de binnenkant van de tankklep ook een sticker van de brandstof die er in moet. Maar vrijwel iedereen moet even bekijken welk symbool hij voortaan moet hebben."