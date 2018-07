'Nederlandse topinkomens stijgen weer sneller'

Na een aantal jaren van minder harde groei, zijn de topinkomens in het Nederlandse bedrijfsleven het afgelopen jaar weer sneller gestegen. Dat meldt de Volkskrant op basis van het jaarlijkse onderzoek dat de krant doet naar Nederlandse topinkomens. Ook de loonkloof tussen de top en de werkvloer groeit verder.

De Volkskrant bekeek de beloning van de top van 111 toonaangevende bedrijven en instellingen. Vorig jaar steeg de beloning van de hoogste bazen gemiddeld 4,2 procent, naar 789.000 euro. Die stijging kwam vooral door bonussen. De loonkosten van de 'gewone' werknemers bij dezelfde bedrijven stegen gemiddeld 2,8 procent, tot 76.000 euro.

Nancy McKinstry, de Amerikaanse topvrouw van informatieconcern Wolters Kluwer was vorig jaar wederom de best betaalde bestuursvoorzitter, met in totaal 14,5 miljoen euro aan basissalaris, bonus, pensioen, onkosten en aandelenwinsten. Ze verdiende wel 1,1 miljoen euro minder dan in 2016, omdat haar aandelen toen nog meer waard waren.

287 keer meer verdiend

Op de tweede plek van topinkomens staat Paul Polman van Unilever. Zijn beloning steeg met bijna eenderde, tot 11,7 miljoen euro. Dat komt vooral doordat de waarde van zijn aandelenpakket bijna verdubbelde.

Topman Polman verdiende in 2017 287 keer meer dan de gemiddelde werknemer bij Unilever. Dat is in deze lijst van 111 onderzochte bedrijven de grootste loonkloof. Deels komt dat doordat Unilever veel goedkope krachten heeft in andere continenten.

De gemiddelde loonkloof bij de onderzochte bedrijven liep vorig jaar iets op. In 2017 verdiende een topbestuurder gemiddeld bijna 25 keer zoveel als een gemiddelde werknemer. Volgens vakbond FNV zou de top maximaal 20 keer meer mogen verdienen dan de laagstbetaalde werknemer in het bedrijf.