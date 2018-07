Invallen bij twee aartsbisdommen in Chili om verdenking misbruik

In het zuiden van Chili zijn er gelijktijdig invallen geweest in de burelen van twee aartsbisschoppen in het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in het land. In de steden Temuco en Villarrica, op een kleine 700 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago, ondervroegen rechercheurs medewerkers van de aartsbisschoppen en namen ze documenten beslag.

In de regio worden vijf priesters verdacht van seksueel misbruik. Het onderzoek gaat terug tot 2000. De autoriteiten in Chili zijn bezig met een omvangrijk onderzoek naar misbruik door katholieke geestelijken. Belangengroepen van slachtoffers zeggen dat dat wijd verbreid was en dat de in Chili invloedrijke kerk veel te weinig heeft gedaan om zelf de daders aan te pakken.

Ernstige nalatigheid

Juist vandaag, op de dag van de invallen, werd de hoogste katholieke functionaris in Chili voorgeleid voor de rechtbank. Het gaat om de voormalige kanselier van de aartsbisschop van Santiago, die gisteren werd opgepakt. Hij wordt beschuldigd van het misbruiken van ten minste vijf kinderen, tot vorig jaar aan toe. Als hij schuldig wordt bevonden kan hij tussen de twee en vijftien jaar cel krijgen.

De beschuldigingen van seksueel misbruik in Chili begonnen nadat paus Franciscus het land in januari had bezocht. Geestelijken uit het Vaticaan concludeerden na een onderzoek dat de Chileense bisschoppen ernstige nalatigheid valt te verwijten bij hun aanpak van het misbruikschandaal.

In mei gebood paus Franciscus alle ruim dertig Chileense bisschoppen om naar Rome te komen, waar ze collectief hun ontslag aanboden. De paus heeft dat van vijf van hen geaccepteerd.