Naakte vrachtwagenchauffeur richt ravage aan in België

Een vrachtwagenchauffeur die spiernaakt achter het stuur zat heeft gisteren in de Vlaamse gemeente Bierbeek meerdere auto's en een lijnbus geramd. Ook botste hij op een andere vrachtwagen.

Volgens Belgische media zijn er negen lichtgewonden gevallen, onder wie vier in de lijnbus. De korpschef van de politie van Bierbeek heeft tegen de Vlaamse omroep VRT gezegd dat de vrachtwagenchauffeur zelf zwaargewond raakte.

Nadat de man de ravage had aangericht ging hij er lopend vandoor, maar agenten konden hem oppakken. "We dachten eerst dat het iemand uit een psychiatrisch ziekenhuis hier in de buurt was, maar het was wel degelijk de vrachtwagenchauffeur", aldus korpschef Walter Vranckx.

De man ligt in het ziekenhuis en kon nog niet worden verhoord over wat hem heeft bezield.