Voorwerpen vertellen vluchtelingenverhalen in Tropenmuseum

De sleutel van je gebombardeerde huis, een oude sporthandschoen. Wat neem je mee als je wegvlucht van huis en haard? Het Tropenmuseum in Amsterdam wijdt er vanaf vandaag een speciale tentoonstelling aan: Things That Matter, dingen die er toe doen.

In tien paviljoens staan voorwerpen opgesteld die van grote persoonlijke betekenis zijn en die tegelijkertijd nauw verbonden zijn met tien maatschappelijke thema's van vandaag, zoals klimaat, afkomst en religie. Mensen vertellen hun persoonlijke verhaal in videoportretten en audiofragmenten.

Het migratie-paviljoen neemt volgens Rik Herder van het Tropenmuseum een belangrijke plaats in binnen de tentoonstelling. "We willen aanhaken bij wat er nu speelt in de wereld. We worden overspoeld met beelden van vluchtelingen op schepen, mensen die worden opgesloten in kooien in de VS. Het is overal."

Geen politiek statement

Een van de voorwerpen in de tentoonstelking is van Mostafa Betaree, een Syrische vluchteling. "In een oorlogssituatie moet je kiezen wat je meeneemt", vertelt Betaree. "Het belangrijkste voor mij waren mijn sleutels. Deze sleutels zijn verbonden met die speciale plek op aarde, met mijn fotowinkel in Damascus en mijn flat die nu is verwoest."

Hier vertelt Betaree meer over wat zijn sleutels voor hem betekenen: