Iraakse rechters in Nederland voor training bestraffen IS-verdachten

Met een busje komen tien Iraakse rechters aan bij een speciale conferentie in Den Haag. Ze zijn er eregast. In eigen land zijn ze belast met de berechting van de vele duizenden mogelijke IS-leden die in de cel wachten op hun proces.

In Den Haag worden de rechters deze dagen getraind door deskundigen van de VN en internationale rechtbanken. In de Iraakse ambassade in Den Haag volgen ze workshops en luisteren ze naar lezingen over het verzamelen van bewijs en de bestraffing van misdaden tegen de menselijkheid.

Levenslang of doodstraf

"Laten we beginnen met een minuut stilte voor allen die hun leven lieten in de strijd tegen IS of slachtoffer werden van de praktijken van de terreurorganisatie", zegt gastheer van de conferentie, ambassadeur Hisham Al-Alawi.

De meeste verdachten komen uit Irak zelf. Maar er zitten ook veel internationale strijders in het gevang. "We moeten hun misdrijven eerlijk bestraffen met respect voor wat ze hun slachtoffers hebben aangedaan", zegt de ambassadeur.