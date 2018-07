Duizenden kwallen zorgen voor 'felroze tapijt' aan kust van Wales

Toen dolfijnenspotters aan de kust van Wales een roze vlek op zee zagen drijven van tientallen meters lang, dachten ze dat het om een olievlek ging. Maar toen ze met hun bootjes dichterbij kwamen, ontdekten ze dat het om tienduizenden kwallen ging.

Schipper Jonathan Evans verzorgt al zeven jaar lang vaartochten in het gebied, maar heeft zoiets nog niet eerder gezien: "Ik was verbijsterd. Zoveel had ik er nog nooit gezien. Het leek een felroze tapijt op het water."

En zo ziet dat eruit: