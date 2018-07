Nieuwe informatie in zaak rond racistische moord op 14-jarige Emmett Till

Bijna 63 jaar geleden werd de 14-jarige Emmett Till uit zijn bed gelicht door ontvoerders die hem zo erg verminkten dat hij overleed. De moord was een vergeldingsactie, omdat de zwarte Till vermoedelijk met een witte vrouw had geflirt. De twee Amerikaanse mannen, die later toegaven de jongen te hebben vermoord, werden in 1955 vrijgesproken. De moord op Till was een grote impuls voor de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten.

Het onderzoek naar de zaak wordt weer geopend omdat er nieuwe informatie is. Het is onduidelijk om welke informatie het gaat, maar in een boek dat vorig jaar werd gepubliceerd (The Blood of Emmett Till van Timothy B. Tyson) geeft de vrouw die Till beschuldigde toe dat ze heeft gelogen over wat hij in 1955 gedaan zou hebben.

Wat gebeurde er in 1955?