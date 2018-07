'Miljoenen euro's schade door pinstoring'

Winkeliers zijn miljoenen euro's misgelopen door de grote pinstoring van gisteravond. Dat schat Detailhandel Nederland, de belangenvereniging voor winkeliers.

"Je moet er vanuit gaan dat we in Nederland zo'n 10 miljoen transacties per dag doen. Dat zijn er overdag om en nabij 1 miljoen per uur", rekent Michel van Bommel van Detailhandel Nederland voor. Omdat de storing zo'n anderhalf uur duurde, loopt de schade in de miljoenen, denkt hij.

Omdat ook geldautomaten vaak niet werkten, konden veel mensen die moesten betalen ook geen geld opnemen. Van Bommel: "Dat betekent dat boodschappenkarren bleven staan in de supermarkt. En bij de pomphouders is het een extra moeilijke situatie, daar zit de benzine al in de tank."

Daarnaast was het donderdagavond en dus koopavond in veel steden. "Dat zijn toch grotere, luxere aankopen die dan gedaan worden. Die zijn niet doorgegaan." Volgens Van Bommel is het voor winkeliers niet mogelijk deze schade ergens te verhalen.

Nederland uniek

Het is niet zo dat het betalingsverkeer in Nederland niet stabiel is, zegt betalingsverkeeradviseur Simon Lelieveldt. Hij stond gisteren net zelf de apk van zijn auto af te rekenen toen de storing begon en hij niet kon betalen.

Volgens Lelieveldt hoort een enkele storing er nou eenmaal bij, en kan een systeem nooit 100 procent van de tijd in de lucht blijven. Nederland loopt volgens hem juist voorop in vergelijking met andere landen.

"Onze betalingssystemen moeten 99,95 procent van het jaar in de lucht zijn. Daar hebben we een wet voor, dat is uniek, dat heeft geen enkel ander land in Europa."