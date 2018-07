'Reservisten worden opgeroepen bij dreiging of terreuraanslag'

Geen beroepsmilitairen, maar reservisten worden straks ingezet om strategische plekken als Schiphol of Amsterdam Centraal Station te bewaken bij een terreuraanslag of als er een ernstige dreiging is. Dat zegt een hoge militair in het AD.

Nu werken politie en marechaussee samen met het leger, maar Defensie zegt dat de beschikbaarheid van beroepsmilitairen niet goed uitkomt bij voorbereidingen voor missies. "Door missies en andere taken betekent dit dat ze ook nog eens deze zes uur notice-to-move-verantwoordelijkheid hebben. Dat verstoort het hele proces. Daarom gaan we die bal nu neerleggen bij de Nationale Reserve", vertelt luitenant-kolonel André van Wijk in de krant.

Defensie benadrukt dat het verlenen van militaire bijstand voor het handhaven van de openbare orde een van de taken is van de Nationale Reserve en dat de reservisten dit goed kunnen.

Beter schieten

De deeltijdmilitairen krijgen dan bereikbaarheidsdiensten, waarin ze niet te ver van huis mogen zijn en direct van hun werk moeten weg kunnen. Ze krijgen straks extra training, om bijvoorbeeld beter te kunnen schieten. Volgend jaar moeten de eerste pelotons inzetbaar zijn.