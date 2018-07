Politie tasert demente man van 73

De politie heeft afgelopen weekend een stroomstootwapen gebruikt tegen een agressieve, demente 73-jarige man in een verpleeghuis in Rotterdam. Op die afdeling van de zorginstelling was dat tegen de regels, meldt de politie.

Agenten hadden een 112-melding gekregen van medewerkers van het verpleeghuis in Rotterdam-Noord. De demente man kon ook met medicatie niet worden gekalmeerd en het personeel voelde zich bedreigd. Toen de man met een stuk metaal een raam vernielde en daarbij zelf gewond raakte, besloten agenten hem te taseren. Daarna werd hij geboeid.

Geen wapenstok

Er werd voor het stroomstootwapen gekozen, omdat gebruik van de wapenstok of inzet van een politiehond meer letsel zou veroorzaken, zegt de politie. Achteraf bleek dat dit niet was toegestaan op de afdeling waar de man verbleef. Het personeel noch de agent was daarvan op de hoogte.

"We gaan kijken hoe we in samenwerking met de instellingen de betreffende locaties kunnen registreren in onze meldkamersysteem. Maar dat laat onverlet dat we als politie eigenlijk niet in dit soort instellingen zouden hoeven optreden", schrijft politiechef Frank Paauw.

De bejaarde man werd na gebruik van het stroomstootwapen op de afdeling onderzocht. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Zijn familie is op de hoogte gebracht.