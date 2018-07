Zo verhuis je een huis - in een half uur

Een opvallende verhuizing vandaag in het centrum van Purmerend. Waar bij een verhuizing normaal de inboedel en de eigenaren verplaatsen, ging in dit geval heel het gebouw over naar een nieuwe stek.

Het gaat om het Marktmeestershuisje aan de Koemarkt, dat vanwege een nieuwe markthal van de ene hoek van het plein naar de andere hoek werd verplaatst. En alhoewel het gebouw zo'n 50 ton weegt, was het verplaatsen in een half uur gebeurd. Rechtzetten duurde wel iets langer: zo'n drie uur.

En hoe dat ging zie je hieronder: