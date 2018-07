Duizenden blikken gestolen babyvoeding ontdekt bij melkveehouderij

Bij een melkveehouderij in Gemert in Noord-Brabant zijn ruim 9000 blikken babyvoeding in beslag genomen. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die met de politie en andere diensten bij het onderzoek betrokken was, waren de blikken gestolen.

De waarde van de gestolen babyvoeding is meer dan 100.000 euro, meldt Omroep Brabant. Melkpoeder voor baby's is een populair exportmiddel op de zwarte markt. Vooral in China is de vraag naar het product groot.

Er waren meer overtredingen. Op het terrein in Gemert werd ook mest opgeslagen en dat mag niet als er geen dieren worden gehouden. Daarnaast werd de mest niet op de juiste manier bewaard. Verder vonden de instanties dieseltanks waarvan keuringsrapporten ontbraken.