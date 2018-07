Jaarlijks natuurverschijnsel in China: scheidslijn tussen blauw en bruin water

Elk jaar tijdens het Chinese regenseizoen van juli tot oktober scheidt een lange lijn het modderige water van de Gele Rivier van het heldere blauwe zeewater van de de Golf van Bohai.

Omdat er deze periode meer water in de rivier terechtkomt en afgevoerd wordt naar de Golf van Bohai, in het oosten van China, is het vele slib en modderwater dat in de Gele Rivier zit goed zichtbaar.

Ook nu is weer sprake van het bijzondere natuurverschijnsel: