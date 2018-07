Inbreker breekt in bij escape room en komt er niet meer uit

Dubbele pech voor een inbreker in het Amerikaanse Vancouver (in de staat Washington). Hij wilde een bedrijf overvallen, maar kwam onbewust in een escape room van het bedrijf terecht. Daar kwam hij vast te zitten, en moest de politie bellen om hem te bevrijden, meldt CBS News.

De inbreker wist de deur van het pand open te breken. Hij pakte een aantal namaakdingen die gebruikt worden als voorwerpen in de escape roomruimtes: een neptelefoon, een blikje bier en een namaak afstandsbediening.