'Spinraza natuurlijk geen cadeau van een tientje, maar dit is wrang'

Bij Ten Hagen werd de ziekte al op jonge leeftijd ontdekt. "Mijn ouders dachten dat ik gewoon een luie baby was, maar helaas was er meer aan de hand." Hoewel artsen hem in eerste instantie niet meer dan vier jaar gaven, is hij inmiddels veertiger. Wel gaat zijn lichamelijke gesteldheid stapje voor stapje achteruit. "Ik had grote hoop dat de ziekte bij mij geremd of gestopt zou kunnen worden."

Van der Pol plaatst vraagtekens bij het advies van Zorginstituut Nederland. "Hun leeftijdsgrens is gebaseerd op internationaal onderzoek waarin alleen is gekeken of jonge patiënten dankzij Spinraza motorisch vooruitgaan. Je kunt je afvragen of je ook niet moet kijken of de fysieke gesteldheid met Spinraza stabiel te krijgen is."