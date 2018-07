Vader krijgt 12 jaar cel en tbs voor doden zoon Diego (10)

De rechtbank in Rotterdam heeft Marcel S. veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs voor het doden van zijn zoon. De 10-jarige Diego werd in maart vorig jaar dood gevonden in hun huis in Dordrecht.

S. hield in de rechtszaal vol dat hij zijn zoontje niets heeft aangedaan, maar volgens de rechter staat vast dat hij Diego heeft gewurgd. Dat is gebeurd na een ruzie tussen de man en zijn vrouw, de moeder van Diego. Die vertrok na de ruzie uit hun huis, samen met Diego's zusje. Diego bleef bij zijn vader, maar overleed diezelfde nacht in het ouderlijk bed.

Wreed en onbegrijpelijk'

Justitie gaat niet uit van een vooropgezet plan, maar van doodslag. "Gruwelijk, wreed en onbegrijpelijk", noemt de rechter het, schrijft RTV Rijnmond. "Het moet voor Diego vreselijk zijn geweest dat zijn eigen vader, die hij zo vertrouwde, dit heeft gedaan." Om herhaling te voorkomen moet S. worden behandeld, vindt de rechter.

S. zegt dat hij sliep toen Diego werd gedood en daarom onschuldig is. Volgens de rechter is dat verhaal gelogen. De rechtbank heeft vastgesteld dat de man wel degelijk wakker was en dat er verder niemand anders in de woning is geweest. Ook zat alleen zijn dna op de hals van de jongen.

Ziekelijke stoornis

Het Openbaar Ministerie had 18 jaar geëist. De officier vermoedde dat de vader de stukgelopen relatie met de moeder van Diego niet kon verkroppen en dat hij wraakgevoelens koesterde. De moord op de jongen zou bedoeld zijn als afstraffing voor de moeder.

Zo ver gaat de rechtbank niet, maar die rekent het de man wel zwaar aan dat hij geen verantwoordelijkheid voor zijn daad heeft genomen en ook niets heeft verteld over de reden ervoor. Er is sprake van "een ziekelijke stoornis van de geestvermogens" van de vader en daarom is een langdurige behandeling noodzakelijk, oordeelt de rechtbank.