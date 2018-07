Pornoactrice Stormy Daniels betast, maar zíj wordt gearresteerd. Huh?

Ze had immers niet aan zich mogen laten zitten. Alleen familieleden mogen een naakte of halfnaakte danser aanraken in Ohio. Zoals Daniels' advocaat het verwoordde: "Are you kidding me?"

Niet dus. De zogenaamde Community Defense Act werd in 2007 aangenomen na een intensieve lobby van een conservatief religieuze organisatie.

Toch is die sindsdien nauwelijks gebruikt. De lokale krant, de Colombus Dispatch, schreef in september 2017 dat de politie in de eigen database geen geval kon vinden van een arrestatie op basis van een dergelijke overtreding.