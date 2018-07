Kritiek over opvoering Duits strijdlied, maar André Rieu blijft het spelen

Volgens Letterie lijkt het lied onschuldig, omdat het in 1889 is geschreven, maar is Alte Kameraden hét marslied dat in concentratiekamp Neuengamme werd gespeeld bij de aankomst van gevangenen, bij executies en bij crematies, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is voor oud-gevangenen heel pijnlijk om dit lied dan ook weer te horen. Het is ongepast om het nu nog te spelen."

Jammer

Rieu is het daar dus niet mee eens. "We hebben nog nooit eerder kritiek hierop gekregen. En trouwens, volgens mij speelt bijna elke fanfare in Limburg dit lied ook. Ik denk dat dit gewoon een gevalletje is van hoge bomen vangen veel wind." Een korte zoektocht laat inderdaad zien dat het lied door meerdere fanfares wordt uitgevoerd. Ook de Marinierskapel en de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht zouden regelmatig Alte Kameraden spelen, meldt 1Limburg.

Hij vindt het jammer dat de focus nu op een heel ander onderwerp is gekomen. "Mijn vader wilde aantonen hoe muziek mensen bij elkaar brengt, hoe er een heel speciale sfeer wordt gecreëerd, maar nu gaat het alleen maar hierover. Dat is jammer."

Als het spelen van dit nummer mensen heeft gekwetst, dan betreuren zij dat zeer, sluit Rieu af.