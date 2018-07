Oververhitte huizenmarkt: makkelijker om een koper te vinden dan een huis

Dat wil niet zeggen dat ze weer kleiner gaan wonen als de kinderen het huis uit zijn. "Of het nu komt doordat de appartementen er niet zijn of dat ze niet aansluiten bij de woonwensen, feit is dat twee derde van de 60-plussers weer voor een eengezinswoning kiest."

Een deel van de woningen die ze achterlaten, is nu vaak aantrekkelijk voor starters. Ze zijn ouderwets ingericht en moeten vaak opgeknapt worden. Daardoor zijn ze goedkoper dan vergelijkbare modernere woningen die wel goed onderhouden zijn. Maar Jaarsma waarschuwt ook voor een valkuil: "Vaak zijn er dan wel investeringen nodig om de woning te moderniseren, en de vraag is of de koper dat gefinancierd krijgt."