Puigdemont wordt uitgeleverd aan Spanje

Carles Puigdemont, de leider van de afscheidingsbeweging in Catalonië, wordt door Duitsland uitgeleverd aan Spanje. Justitie in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein heeft dat besloten op grond van een uitspraak van het gerechtshof in die deelstaat.

Die uitspraak van vandaag kwam erop neer dat Puigdemont mag worden uitgeleverd wegens verduistering van overheidsgeld, maar niet wegens rebellie. De procureur-generaal liet vervolgens weten dat de Catalaan daadwerkelijk naar Spanje wordt gestuurd.

Puigdemont zegt in een tweet dat hij tevreden is over de uitspraak dat hij alleen wegens misbruik van overheidsgeld kan worden uitgeleverd. Daarmee is volgens hem de leugen aan de kaak gesteld dat het bij het referendum van 1 oktober vorig jaar om rebellie ging.

De uitlevering van Puigdemont zal het voorlopige sluitstuk zijn van de omzwervingen door Europa van de Catalaanse separatistenleider.

Uitdager Spanje

Puigdemont was de man achter het referendum over onafhankelijkheid, eind oktober vorig jaar, en het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië. Hij daagde daarmee de Spaanse staat uit. Die zette hem uit zijn ambt en vaardigde een arrestatiebevel uit, waarop Puigdemont daags na de onafhankelijkheidsverklaring eind oktober naar België vluchtte.

In maart van dit jaar werd hij in Sleeswijk-Holstein aangehouden, toen hij van een reis naar Finland en Denemarken wilde terugkeren naar België.

In Catalonië is Puigdemont als president van de regio Catalonië opgevolgd door Quim Torra. Die had deze week een gesprek met de nieuwe Spaanse premier Sanchez over de toekomst van de autonome regio Catalonië.