Fout in 5000 paspoorten en id-kaarten, 'echtheidskenmerk' werkt niet

In ongeveer 5000 recent gemaakte Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten zit een fout. Een van de elektronische echtheidskenmerken werkt niet en dat kan oponthoud veroorzaken. Op een luchthaven kan de elektronische gate bijvoorbeeld niet meer opengaan en moet een douanier de controle overnemen.

"Dit kan extra tijd kosten", schrijft staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer. Hij betreurt het ongemak dat het probleem veroorzaakt en heeft alle buitenlandse autoriteiten gewaarschuwd. Hij heeft ook afgesproken dat de fout "de reis niet mag belemmeren".

Technisch probleem

Het gaat om documenten die gemaakt zijn in de maanden april, mei en juni 2018. In de brief meldt Knops dat door een productiefout bij sommige documenten een van de controlemechanismen niet werkt. Er worden geen verdere details gegeven.

Knops benadrukt dat het paspoort nog wel geldig is en dat de opgeslagen informatie nog steeds goed beveiligd is. "Iedereen kan met een gerust hart op vakantie", aldus de staatssecretaris. Bij de Koninklijke Marechaussee zijn nog geen gevallen bekend van reizigers die met hun mankerende paspoort in de problemen zijn gekomen.

Mogelijk gedupeerden krijgen vandaag een brief met informatie over hoe ze het paspoort kunnen controleren. Daar is ook een gratis app voor ontwikkeld. Haperende documenten worden kosteloos vervangen. "Ik neem de zaak hoog op, vanwege het grote ongemak wat dit probleem veroorzaakt", zegt Knops.