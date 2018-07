Consumentenbond: Foscam-camera's en -babyfoons makkelijk te hacken

De Consumentenbond waarschuwt voor een beveiligingslek in camera's en babyfoons van het Chinese merk Foscam. De fabrikant heeft in mei een software-update uitgebracht om het lek te dichten en in de app is daarover een melding verschenen, maar volgens de Consumentenbond was die niet opvallend genoeg.

Foscam is in Nederland marktleider. De Consumentenbond denkt dat het aantal Foscam-camera's in Nederland tussen de 50.000 en 100.000 moet liggen. Als een eigenaar van zo'n camera of babyfoon een malafide of met malware geïnfecteerde website bezoekt, kan dat voor hackers al voldoende zijn om de controle over het apparaat over te nemen.

Op de website van de Consumentenbond staat een uitleg, hoe de update gedownload en geïnstalleerd kan worden. Ook heeft de bond het bedrijf gevraagd om klanten nogmaals en duidelijker op de update te wijzen. De fabrikant heeft dat toegezegd.