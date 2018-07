Wibo van de Linde, gezicht van rechts journalistiek Nederland, overleden

Van de Linde begon zijn journalistieke loopbaan in de jaren 60 bij het Amerikaanse persbureau United Press International en als redacteur bij het NTS Journaal, de voorloper van het NOS Journaal. Hij werd daar ook verslaggever en presentator.

Opvallend rechts

In 1969 stapte hij over naar de actualiteitenrubriek AVRO Televizier en later naar de TROS, waar hij hoofd informatieve programma's werd. Daar stond hij aan de basis van het actualiteitenprogramma TROS Aktua en hij presenteerde dat ook lange tijd. Juist zijn rechtse stellingname viel op, in een tijd dat de linkse journalistiek hoogtij vierde.

In 1976 schreef Tros Aktua geschiedenis met de onthulling van het oorlogsverleden van zakenman Pieter Menten, die later ook werd veroordeeld.

In 1984 ging Van de Linde weer terug naar de AVRO, nu als directeur radio en televisie. Vijf jaar later stopte hij in de omroepwereld en was hij onder meer manager van Endemol Duitsland en directeur van de Postcode Loterij. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2014 stond Van de Linde op de lijst voor 50Plus, maar hij werd niet gekozen.

Bekende kinderen

Wibo van de Linde is de vader van spindoctor Kay van de Linde en van Haitske van de Linde, die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 lijsttrekker was van Leefbaar Nederland.