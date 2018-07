School in India sluit kinderen op om wanbetalende ouders te straffen

Een meisjesschool in India heeft zestien leerlingen urenlang opgesloten in de kelder van het gebouw, omdat de ouders van de kinderen geen schoolgeld zouden hebben betaald. Het schoolhoofd is volgens Indiase media opgepakt.

De kinderen, tussen de 4 en 6 jaar oud, zouden zo'n vijf uur hebben vastgezeten in een kamer met weinig frisse lucht. Sommigen werden niet lekker en zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De kinderen werden bevrijd toen ouders hun kroost kwamen ophalen. "Het leslokaal was leeg, dus we vroegen aan het personeel waar de kinderen waren", vertelt een van de ouders, Shabeem Hasan, aan The Times of India. "Toen zeiden zij dat de kinderen in de kelder zaten."

Klacht

De leraren zeggen dat ze de kinderen hadden opgesloten, omdat hun ouders het schoolgeld voor deze maand niet hadden betaald. De ouders ontkennen dat en zeggen dat ze maanden vooruit hebben betaald.

Toen de ouders verhaal gingen halen bij het schoolhoofd, belde hij de beveiliging, die de ouders naar buiten begeleidde. De ouders stapten daarop naar de politie om een klacht in te dienen.

De school spreekt bij de Hindustan Times tegen dat de kelder een strafruimte is. Er zou een activiteitencentrum gevestigd zitten, waar de kinderen kunnen spelen en muziekles krijgen.