Alders: NAM bemoeit zich toch met versterking Groningse huizen

Tegen de afspraken in bemoeit de NAM zich met versterking van Groningse huizen met aardbevingsschade. Dat zegt de pas afgetreden Nationaal Coördinator Groningen (NCR) Hans Alders, die van de NAM per ongeluk een vertrouwelijke mail kreeg toegestuurd, krap een week nadat hij zijn aftreden had aangekondigd.

In de mail van de Nederlandse Aardgas Maatschappij, die in handen is van het Dagblad van het Noorden, staan berekeningen, analyses en standpunten van het bedrijf over de versterking van 1588 huizen. Minister Wiebes moet nog bepalen of ze worden gesloopt of versterkt.

'Niet doorsturen'

"S.v.p. niet doorsturen", staat bovendien in het bericht, dat eigenlijk alleen bedoeld was voor de bouwkundige instituten TNO en NEN, die onafhankelijk advies moeten uitbrengen. De mail is pikant, omdat de NAM zich niet meer rechtstreeks mag bemoeien met nieuwe versterkingen. De regie over de versterkingsoperatie ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen, daarom vindt Alders het raar dat de NAM buiten zijn weten om contact heeft gehad met de bouwinstituten.

Als veroorzaker en financieel verantwoordelijke van de bevingsschade heeft de NAM belang bij een zo goedkoop mogelijke versterkingsoperatie. In de bijlage van de uitgelekte mail wordt volgens het Dagblad van het Noorden ook inderdaad een rapportage aangehaald, waarin staat dat minder zware versterkingsmaatregelen nodig zijn.

'Misverstand'

Volgens de NAM berust Alders' verontwaardiging op een misverstand. De bouwkundige instituten zouden namelijk zelf om beschikbare technische informatie hebben gevraagd, zegt de NAM tegen het Dagblad van het Noorden. Dit was volgens de NEN, die de bemoeienis ook ontkent, "geen uitnodiging om mee te denken, noch een poging van NAM om in de aan NEN gestelde opgave te participeren".

De informatie wordt niet helemaal onder de pet gehouden. "In het onderzoeksrapport van TNO staat vermeld dat de NAM informatie bijdraagt", zegt verslaggever Johan de Veer van het Dagblad van het Noorden in het NOS Radio 1 Journaal. Toch vindt ook De Veer de werkwijze van de NAM niet in de haak. "Via tussenstapjes komt die informatie terecht bij de Mijnraad en via die weg bij de minister. Zo wordt die informatie witgewassen en brengt de NAM alsnog advies uit aan de minister, terwijl dat niet meer zou gebeuren."

De bewuste e-mail kwam op 8 juni binnen bij Alders. Die kondigde op 30 mei zijn vertrek aan met een brief aan minister Wiebes. Hij voelt zich buitenspel gezet door het besluit van de minister om nog even geen versterkingsadvies uit te brengen voor zo'n 250.000 woningen in het bevingsgebied. Ook over het e-mail-incident stuurde Alders een brief aan de minister, schrijft het Dagblad van het Noorden.