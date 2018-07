Man moet treinwagon uit achtertuin halen na klacht buurvrouw

Een inwoners van Austerlitz moet een treinwagon, die hij onlangs in zijn tuin plaatste, weghalen. Dat heeft de gemeente Zeist besloten nadat een boze buurvrouw bezwaar had gemaakt.

Erik Schmets tikte de wagon een tijd geleden in het buitenland op de kop. "Ik stond ooit op een afgelegen station in Frankrijk toen er op een trein Gare d'Austerlitz stond. Het voelde alsof ik zo in de trein naar huis kon stappen." Het leek hem daarom leuk om thuis een trein in de tuin te hebben. In april kwam zijn droom uit.

De buurvrouw kon er niet om lachen. De wagon staat aan de rand van haar perceel en torent hoog boven de schutting uit. "Ik ben mijn privacy volledig kwijt", zei de buurvrouw.