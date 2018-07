Brabant wil experimenteren met drukjacht op zwijnen

Brabant wil in het zuidoosten van de provincie experimenteren met een-op-een-drukjacht op wilde zwijnen. De provincie was in eerste instantie tegen deze vorm van jagen, maar heeft op verzoek van andere partijen ingestemd omdat de huidige jachtmethoden niet effectief genoeg zijn.

Bij een-op-een-drukjacht worden wilde zwijnen opgejaagd door een drijver en opgewacht door een jager die ze afschiet. Vooral dierenbeschermers zijn er op tegen. Landbouworganisatie ZLTO en bijvoorbeeld de gemeente Heeze-Leende zijn wel voorstander. Zij maken zich zorgen over het toenemende aantal wilde zwijnen.

In Brabant zijn het afgelopen seizoen 707 zwijnen afgeschoten. Zeven jaar geleden waren dat er nog 57. De dieren veroorzaken schade aan gewassen van boeren. In het verkeer veroorzaken de zwijnen onveilige situaties. Het afgelopen jaar werden in Brabant 56 zwijnen doodgereden.