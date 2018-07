Schrijfster kinderboek weer bedreigd om passages over Surinamers

Kinderboekenschrijver Sanne de Bakker heeft opnieuw de hoon over zich heen gekregen vanwege stigmatiserende passages uit haar kinderboek over Suriname.

In het boek 'Suriname, here we come!' uit 2012, dat ze zelf als een avontuurlijk reisboek omschrijft, staan zinnen als: "Weet je dat telefoongesprekken tussen Surinamers vaak lang kunnen duren? Een Surinamer heeft een eindeloze intro nodig en is niet in staat om een gesprek te beëindigen." En ook: "Weet je dat het in Suriname heel normaal is om vreemd te gaan? De meeste mannen in Suriname hebben minstens één buitenvrouw en het liefst meerdere."

Eerder al gedoe

De Bakker bood na de commotie meer dan een jaar geleden haar excuses aan en in overleg met de uitgever werd besloten om de passages te verwijderen. Maar daarmee was de kous niet af: de kwestie werd afgelopen weekend weer actueel nadat iemand een oude versie van het boek had geleend bij de bibliotheek in Amsterdam en daarover berichten op sociale media plaatste.

De schrijfster kreeg daarop zoveel kritiek binnen dat ze haar Facebookpagina offline haalde. "Er kwam een stortvloed van kwade berichten binnen. Mijn openbare pagina's werden gestalkt, ik werd uitgescholden, bedreigd, geïntimideerd, onterecht beschuldigd voor racist, waardoor ik totaal de controle kwijt was over wat er op mijn tijdlijn gebeurde", schrijft ze in een verklaring.

Wilde niemand kwetsen

De bieb in Amsterdam heeft gisteren besloten om het boek uit de collectie te verwijderen. Ook de nieuwe uitgever haalt het boek, waarin de passages dus niet meer staan, vanwege de commotie uit de handel.

In haar post zegt De Bakker dat ze er nog steeds achter staat dat "het feitje" over vreemdgaan uit het boek is gehaald. "Ik wil niemand kwetsen en het is ook nooit mijn bedoeling geweest om te stigmatiseren."