Ryanair moet ontslagen medewerker betalen die weigerde te verhuizen

Maar haar leven is in een paar jaar tijd flink veranderd. Gwardynska had inmiddels een kind van twee en is een alleenstaande moeder. Ze woont in een sociale huurwoning bij Eindhoven en betaalt haar belastingen en premies in Nederland. Wanneer ze werkt, brengt ze haar kind naar haar vrienden en kennissen. Voor de opvang is ze dus afhankelijk van haar Nederlandse sociale netwerk.

Ze wil niet binnen een maand naar Ierland verhuizen en laat dit ook weten aan haar baas. Maar Ryanair blijftbij het besluit, ook al is het gebruikelijk dat zulke overplaatsingen vrijwillig gaan.

Te weinig verkocht

Volgens Ryanair is er een personeelsoverschot in Eindhoven ontstaan, doordat de maatschappij minder vluchten van en naar de stad kon uitvoeren. Er moet dus personeel weg. In zo'n geval kijkt het bedrijf welke werknemers het slechtst presteren.

Ryanair houdt een lijst bij van hoeveel werknemers verkopen aan boord van vluchten. Gwardynska verkoopt het minst en moet dus verkassen naar Ierland.

Ondanks de bezwaren van de cabinemedewerkster wordt ze vanaf 1 juli in Dublin ingeroosterd. Ze komt niet opdagen en wordt ontslagen, ook al heeft ze, vanuit Eindhoven, uitvoerig contact met Ryanair .

Eis: geld

Samen met de vakbond FNV stapt ze in Nederland naar de rechter. Gwardysnka eist onder meer een "redelijke ontslagvergoeding", een wettelijke transitievergoeding, een vergoeding wegens de opzegging en het salaris dat ze door het conflict is misgelopen: bij elkaar zo'n 35.000 euro.

De rechter moet zich buigen over de vraag welke wetten in dit geval van toepassing zijn: de Ierse, op basis waarvan het contract is opgesteld, of de Nederlandse, die vergaande bescherming biedt aan werknemers.

In beroep

De rechter oordeelde vandaag het laatste, en noemt de geëiste verhuizing van Gwardynska onredelijk. Ze hoefde gezien de omstandigheden niet akkoord te gaan, en er was geen reden voor ontslag.

Ryanair moet de door de cabinemedewerkster geëiste 35.000 euro betalen. In een reactie laat het bedrijf alleen weten onmiddellijk in beroep te gaan tegen de beslissing.

Gwardynska is inmiddels buiten de luchtvaart weer aan het werk via een uitzendbureau, tegen een lager salaris.