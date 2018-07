Marineterrein in Amsterdam blijft deels van Defensie

Het Marineterrein in Amsterdam blijft voor een groot deel in handen van Defensie. Op het terrein vlakbij het Scheepvaartmuseum zouden woningen, bedrijven en recreatiemogelijkheden komen. De Koninklijke Marine zou zich gefaseerd terugtrekken, een operatie die op 1 juli zou zijn voltooid.

Vorige maand kreeg de gemeente te horen dat de plannen waren gewijzigd. Defensie zegt dat er dwingende redenen zijn om een groot deel van het complex te behouden. Minister Bijleveld wijst op de strategische ligging. "Met een landingsplaats voor een helikopter is het belangrijk voor de openbare orde en de nationale en internationale veiligheid," zegt Bijleveld in een verklaring.

Ook zegt de minister dat Defensie zichtbaar wil blijven in de hoofdstad, wat van belang zou zijn voor werving en selectie van militairen.

Het Marineterrein met een oppervlakte van 14 hectare was 350 jaar in handen van de marine. In 2013 kwam het deels weer in handen van de gemeente, die er een hoogwaardig stuk stad van wilde maken. Amsterdam en het Rijk gaan de plannen nu samen verder uitwerken.