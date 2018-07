Jongens uit Thaise grot, nu focus op fysieke en mentale gezondheid

De tieners zijn ondervoed en dat is terug te zien in de bloedwaarden. "Als ze nu te snel een inhaalslag maken met eten, dan kunnen ze hier erg ziek van worden", zegt de Britse arts Alex Rowe, gespecialiseerd in extreme medische zorg in gesprek met de BBC. "Ze moeten de voedselinname weer heel langzaam opbouwen."

De jongens moeten dus nog even geduld hebben voor ze khao pad grapao mogen eten, het Thaise gerecht met vlees en rijst waar ze om vroegen nadat ze waren gevonden.

Zuurstofgebrek

De coach deed in de grot ademhalingsoefeningen met de voetballers om zuurstof uit te sparen. Volgens ervaren speleologen komt het vaak voor dat mensen flauwvallen in grotten, omdat de zuurstofgehaltes er laag zijn. Het is nog onduidelijk of de jongens gebrek aan zuurstof hebben gehad. Wel zijn er meteen zuurstoftanks naar hun verblijfplaats gebracht.

Langdurige duisternis kan de ogen aantasten, zoals eerder is geconstateerd bij mijnwerkers. Maar de afwezigheid van daglicht heeft ook mentale effecten. "In het donker wordt de waarneming van tijd en plaats verstoord", schrijft wetenschapjournalist Linda Geddes. "Dit kan leiden tot depressie, slapeloosheid, concentratieproblemen, verstoringen van het metabolisme, spanning en frustratie."