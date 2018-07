Utrechts café had diabetes-klant met eigen colaatje moeten toelaten

Een café in Utrecht heeft een diabetespatiënt gediscrimineerd door hem de toegang te weigeren. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De man, die een colablikje bij zich had, had gewoon toegelaten moeten worden.

De man wilde het colaatje meenemen omdat daar precies de juiste hoeveelheid suiker in zit voor als hij niet lekker wordt. Het café wees hem erop dat eigen consumpties volgens de huisregels verboden zijn. Ook nadat de man zijn insulinespuit en een doktersverklaring had laten zien, mocht hij niet naar binnen.

Het College oordeelt nu dat het café de man heeft gediscrimineerd omdat hij vanwege zijn ziekte niet anders kon. "Dat betekent dat er voor deze meneer geen betere oplossing te bedenken was dan dat colablikje. En dus hadden ze hem toe moeten laten", zegt woordvoerster Renée Tuijnman van het College tegen RTV Utrecht.

Kroegeigenaren hoeven volgens de mensenrechtenorganisatie niet te vrezen dat iedereen nu zijn eigen drinken mee mag nemen, omdat alleen in dit specifieke geval sprake was van discriminatie. "Het kan zijn dat er in een ander geval een andere aanpassing denkbaar is. Dan is er dus niet meteen sprake van discriminatie wanneer iemand met een klein colablikje wordt geweigerd."