Van enkele tientjes tot een miljoen euro: een derde Europarlementariërs klust bij

Bijna een derde van de 751 Europarlementariërs heeft het afgelopen jaar bijgeklust en ontvangt daar geld voor. De bedragen variëren van enkele tientjes tot meer dan een miljoen euro. Volgens gegevens van Transparency International is de Italiaan Renato Soru de grootste bijverdiener. Hij is naast parlementslid ook directeur van het telecombedrijf Tiscali.

In de top drie staan ook pokerspeler Antanas Guoga uit Litouwen en de Belg Guy Verhofstadt, die bestuurder is bij een aantal bedrijven en geld verdient (ongeveer acht ton) met lezingen. Ook Nigel Farage van de eurosceptische partij Ukip vult zijn salaris aan, Hij krijgt een fors bedrag voor zijn talkshow op de Britse radio. In totaal verdienen de politici tussen de 18 en 41 miljoen euro aan extraatjes.

Fransen grootverdieners

Bij de Nederlandse Europarlementariërs valt Agnes Jongerius (PvdA) op met bijna een ton extra aan inkomen over de afgelopen jaren. Geld dat ze overigens schenkt aan goede doelen, zoals het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.

Franse politici krijgen het meeste geld, met bijbanen als burgemeester, dokter en advocaat, gevolgd door Italianen en Duitsers. De Nederlandse parlementariërs bevinden zich in de middenmoot. Estland is hekkensluiter, daar is slechts één politicus met een bijbaan met een vergoeding van 14 euro.

Niet verboden

Nevenactiviteiten zijn niet verboden in het Europees Parlement. Wel moeten ze worden aangegeven zodat iedereen kan controleren of er sprake is van belangenverstrengeling. Europarlementariërs krijgen per maand een salaris van 8484 euro en daarnaast nog een algemene onkostenvergoeding van 4400 euro.

Op de bijkluslijst staan verder de CDA'ers Lambert van Nistelrooij en Wim van der Camp en PvdA'er Paul Tang. Bij hen gaat het om relatief kleine vergoedingen.

Verschil

Zo is Tang bestuurder bij de Kansspelautoriteit. Volgens de PvdA krijgt hij daar iets minder voor dan uit het onderzoek blijkt: 24.000 euro in plaats van 27.000 euro. Van Nistelrooij is bestuurder bij Prisma, een stichting die zich met zorg bezighoudt. Ook de CDA'er krijgt volgens berekeningen van de eigen partij minder dan de 47.000 euro die in het rapport van Transparency International wordt genoemd. Van der Camp is bestuurder bij een bedrijf voor noodverlichting in Velp.

De verschillen komen doordat de onderzoekers van Transparency International de gegevens hebben genomen die de politici zelf hebben ingevuld op hun website. Op basis daarvan hebben ze berekend wat de extra inkomsten over de afgelopen vier jaar zijn geweest.

Kritiek

SP'er Dennis de Jong pleit voor een totaalverbod op bijbanen. "De Brusselse bubbel stinkt hier en daar moeten we zo snel mogelijk een einde aan maken."