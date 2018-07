MediaMonks uit Hilversum gekocht voor 300 miljoen euro

Het Hilversumse digitale productiebedrijf MediaMonks wordt overgenomen door het Britse investeringsbedrijf S4 Capital van reclameman Martin Sorrell. Ook gaat het over enkele maanden onder eigen naam naar de Londense beurs. Dat maakte het mediabedrijf vandaag bekend.

Het Hilversumse bedrijf, dat zeventien jaar geleden werd opgericht door Victor Knaap en Wesley ter Haar, maakt websites en reclamefilms voor bedrijven als Adidas, KLM en Ikea. Hoeveel S4 Capital precies voor MediaMonks betaalt wil Victor Knaap niet zeggen maar hij bevestigt wel dat het bedrag rond de 300 miljoen euro ligt.

MediaMonks blijft na de overname naar eigen zeggen zelfstandig en krijgt een belang van 25 procent in S4 Capital. Ook blijft het hoofdkantoor in Hilversum.

Begonnen in een kelder

MediaMonks is in 2001 geboren in een kelder in Hilversum. Mede oprichter Victor Knaap: "We wilden online mooie films maken maar ook de websites waarop die terechtkomen. We combineren regisseurs en nerds."

Deze combinatie van techniek en creativiteit is het handelsmerk van MediaMonks. Het heeft inmiddels wereldwijd elf vestigingen in steden als Londen, Los Angeles, Sao Paolo en Shanghai en telt meer dan 700 medewerkers.

Dankzij deze fusie, zoals MediaMonks de deal noemt, krijgt het bedrijf meer financiƫle ruimte. Het digitale productiebureau wil nieuwe kantoren openen in Zuid-Afrika, India en Duitsland.

Omstreden Investeerder

De 73-jarige investeerder Sorrell is een bekende in de reclamewereld. Hij stond meer dan dertig jaar aan het hoofd van WPP. Dat groeide onder zijn leiding uit tot een bedrijf met honderden reclamebureaus. Maar in april moest hij daar weg na aantijgingen van misbruik en wangedrag.

Saillant detail is dat zijn vroegere bedrijf WPP ook interesse zou hebben gehad in een overname van MediaMonks.

Topman Victor Knaap van MediaMonks ontkent niet dat hij ook met WPP heeft gepraat maar "ik heb de afgelopen tijd letterlijk met elk reclamebureau gesproken". Knaap: "We hebben de afgelopen maanden veel aanbiedingen gehad maar deze deal gaf ons veel vrijheid."

Het conflict dat Sorrell met WPP heeft is volgens Knaap zijn zaak.