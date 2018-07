Minister Slob weer thuis, maar voorlopig nog niet aan het werk

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) is sinds vandaag weer thuis, na een ziekenhuisopname van bijna een week. Slob werd vorige week in het ziekenhuis in zijn woonplaats Zwolle opgenomen vanwege een bacteriƫle infectie.

Afgelopen vrijdag is de minister geopereerd aan infecties in zijn dijbeen en pols. Hij kan de behandeling thuis voortzetten, maar de verwachting is dat het nog even duurt voordat Slob volledig is hersteld. Zijn taken worden waargenomen door minister Van Engelshoven van Onderwijs. Zij verving Slob vorige week ook al bij het overleg over de problemen met vmbo-examens in Maastricht.

Minister Slob wil iedereen hartelijk danken voor alle goede wensen die hij heeft ontvangen, laat het ministerie van Onderwijs weten. Ook wil Slob de artsen, het verplegend personeel en andere betrokken van de Isala Klinieken in Zwolle bedanken voor hun goede zorg.