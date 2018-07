Mbo'ers hoeven gereedschap voor opleiding niet meer te betalen

Studenten in het mbo hoeven vanaf komend schooljaar het gereedschap dat ze nodig hebben voor hun opleiding niet meer te betalen. Ze moeten dan alleen het collegegeld betalen en mogen niet meer worden verplicht om aanvullende uitrusting, zoals koksmessen en kappersscharen, te kopen. Dat heeft minister Van Engelshoven besloten.

Volgens Van Engelshoven mogen studenten zich niet onder druk gezet voelen om toch extra benodigdheden te kopen. De spullen blijven wel eigendom van de mbo-instellingen.

Als een student op stage gaat, moet het leerbedrijf voor de spullen zorgen. Mocht dat niet lukken, dan gaan de opleiding en de student in gesprek met het bedrijf. Als ze daar niet uitkomen, dan moet de school voor een nieuwe stageplek zorgen.

Niet alles vergoed

De opleidingen gaan niet alles vergoeden. Bijvoorbeeld laptops en boeken moeten de studenten zelf kopen. Het is afhankelijk van de opleiding om welke spullen het gaat. Het ministerie vindt het wel belangrijk dat studenten niet op kosten worden gejaagd. Daarom bepalen de onderwijsinstellingen samen met de studentenraad welke spullen nodig zijn.

Minister Van Engelshoven is blij dat er nu afspraken zijn gemaakt: "Het is goed dat er duidelijkheid is. Want door die duidelijkheid maken we het mbo nog toegankelijker. Iedereen moet onderwijs kunnen volgen. Ook als je portemonnee minder goed gevuld is."